Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon : c'est Pendulo Studios qui développe le jeu avec Microids, 1ère vidéo

Après nous avoir annoncé le report de Flashback 2 à 2023 en début d'après-midi, Microids est de retour avec une bonne nouvelle cette fois-ci : le reveal d'un nouveau gardé encore mystérieux dans ses tiroirs, à savoir un nouveau jeu Tintin. Baptisé Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon, il s'agira d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne développé par Pendulo Studios, qu'on connait pour la série Runaway, Yesterday et plus récemment Blacksad et Alfred Hitcock Vertigo. Comme le titre nous le révèle, ce jeu s'inspire de la BD éponyme où notre reporter belge se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh, accompagné de Milou son chien. D'autres personnages seront évidemment présents comme le Capitaine Haddock ou bien encore le professeur Siclone. Microids promet un jeu qui nous fera voyager, de l’Egypte à l’Inde, en passant par l’Arabie, sachant que cette histoire traitera d'une affaire de stupéfiants en Orient.Chez Microids, comme chez Moulinsart qui détient les droits de Tintin, on se félicite d'un tel partenariat.



Pour Stéphane Longeard, CEO de Microids : "C’est un véritable plaisir de pouvoir adapter cette aventure du célèbre reporter belge. Avec le studio espagnol Pendulo Studios, nous avons commencé la production il y a quelques années et nous avons hâte d’en montrer davantage aux joueurs du monde entier. Je dirai même plus que nous mettons tout en œuvre pour faire honneur au travail d’Hergé et nous souhaitons proposer aux fans l’adaptation dont ils rêvent depuis toujours."





Pour Nick Rodwell, Administrateur de Moulinsart : "Le développement d’un nouveau jeu PC et consoles dans un environnement ludique, immersif et interactif participe à la continuité de l’Aventure du plus célèbre des reporters. L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial. Microids est le partenaire idéal pour accompagner Tintin dans cette nouvelle aventure."



La sortie de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon est programmée pour 2023 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et bien sûr Nintendo Switch. Voici la première vidéo et les premières images aussi, qui annonce un jeu aux graphismes soignés.