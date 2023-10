Tintin Les Cigares du Pharaon : de nouvelles séquences de gameplay avec le trailer final

C'est le sprint final pour Microids et Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon puisque la date de sortie du jeu n'est plus qu'une question de jours. C'est la raison pour laquelle un nouveau trailer vient d'être publié, histoire de nous proposer cette piqûre de rappel et nous dire que le personnage de Hergé est de retour dans le jeu vidéo après 12 ans d'absence. Ce dernier avait été développé par Ubisoft pour un résultat peu convaincant. Cette fois-ci, c'est Pendulo Studios qui a été chargé de remettre de l'intérêt autour du personnage, avec une approche qui va varier le gameplay. Entre exploration, enquête et action, ce Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon promet une plongée dans la bande dessinée, mais aussi un prolongement avec des séquences jamais vues. Microids en profite pour rappeler la sortie d'une édition collector, dont voici les détails :





Le jeu en version physique

Un steelbook

Trois cartes postales

Un carnet de notes

Un artbook de 160 pages

Une figurine inédite