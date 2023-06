Tintin Les Cigares du Pharaon : l'édition collector dévoile sa figurine, ses goodies et son prix !

A l'heure des collectors de jeux honteux vendus 250€ sans jeu, avec des figurines en PVC et des goodies qui se comptent sur le doigt d'une main amputée, Microids dévoile le contenu de son édition collector de Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon. Et force est de constater qu'il reste encore des éditeurs qui ne prennent pas les joueurs pour des buses. En effet, pour 189€, on repart avec le jeu en version physique, un artbook de 160 pages, un steelbook, trois cartes postales, un carnet de notes et une figurine de Tintin avec Milou. Bon, la pose des deux personnages manque cruellement de dynamisme, mais Tintin portant la tenue des pharaons, ça a le mérite d'être inédit. La sortie de Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon est attendue pour le mois de novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

