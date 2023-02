Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon : Microids dévoile une image de gameplay, un jeu d'aventure à la 3è personne

Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon a fait une brève apparition ce week-end lors du Desert Bus de l'Espoir auquel Microids a participé afin d'aider

sortie de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon est programmée pour 2023 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et bien sûr Nintendo Switch.

l'Association Petits Princes. Gianni Molinaro, Producteur chez Microids (et ancien journaliste de Gameblog qui sévissait sous le nom de Plume) a révélé une image de gameplay permettant de nous donner des indices sur la teneur du titre. Il semblerait que le studio Pendulo parte sur un jeu d'aventures à la troisième personne si l'on se fie à ce cliché. On reconnaît parfaitement le reporter avec sa chemise jaune et sa houpette et ce dernier se trouve à l'intérieur d'une pyramide sans doute remplie de défis à relever. On ne sait pas si Pendulo Studios reprendra la structure de ses jeux habituels (du point & clic moderne) ou s'il s'agira d'un vrai TPS plus ouvert dans ses mécaniques. Il faudra sans doute attendre quelques mois encore avant que Microids n'ouvre les vannes sur la communication. Aux dernières nouvelles, la