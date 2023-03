Tintin Reporter : le trailer de gameplay révélé aux Pégases 2023, le jeu s'annonce varié

a sortie de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon est programmée pour 2023 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et bien sûr Nintendo Switch.



































jeu s'inspire de la BD éponyme où notre reporter belge se met en quête du tombeau du pharaon Kih-Oskh, accompagné du Capitaine Haddock et du professeur Siclone. Comme on peut le voir dans la bande-annonce, le jeu devrait nous faire voyager, avec des passages en Inde, en Egypte, mais aussi en Arabie Saoudite. L

Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon de Microids a révélé son gameplay lors de la cérémonie des Pégases 2023 en ouverture de la soirée. L'occasion de voir enfin à quoi ressemblera ce jeu d'action et d'aventure développé par Pensulo Studios, les créateurs de Runaway, Blacksad et plus récemment Vertigo. Ces derniers ont d'ailleurs laissé tomber le point & clic pour une approche plus action, avec un Tintin qui se jouera à la troisième personne. Ces premières images en mouvement nous permettent de constater une certaine variété dans le gameplay, avec de l'exploration, de la plateforme, des véhicules à piloter (avion et voiture) et on espère d'autres surprises. On aperçoit également Milou pour la première fois, dont la modélisation n'est pas des plus réussies (les poils manquent de réalisme tout de même).Quant à l'histoire, sachez que le jeu