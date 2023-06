Tintin Les Cigares du Pharaon : un budget de 7 millions d'euros, une suite déjà prévue par Microids

Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon, développé par le studio espagnol Pendulo Studios avec lequel Microids a déjà sorti Blacksad et Vertigo. Lors d'un événement qui a eu lieu il y a quelques jours à Bruxelles, quelques informations croustillantes ont été révélées par Stéphane Longeard, PDG de Microids, qui reconnaît qu'un tel projet Tintin est ambitieux. Dans un papier de France Inter, on apprend que le projet a mis 10 ans à se concrétiser. Pas étonnant quand on connaît l'exigence de Moulinsart (devenu Tintinimaginatio depuis) dès lors qu'il s'agit de la licence Tintin. "Il y a bientôt dix ans, on a pris contact avec Nick Rodwell [PDG délégué de Tintinimaginatio, NDLR] et Yves Février [chargé du numérique chez Tintinimaginatio] afin de les convaincre, et clairement, ils nous ont dit : même pas en rêve", avance Stéphane Longeard, avant de préciser : "Et après, tous les six mois, pendant huit ans, on les a relancés : "Au fait, vous ne voulez pas faire un jeu vidéo ? Au fait, vous ne voulez pas faire un jeu vidéo ?" Puis on a fait un autre jeu il y a six ans, "Blacksad", adapté de la bande dessinée de chez Dargaud, qui a été une réussite en production et une réussite commerciale." Il est vrai que le dernier jeu vidéo adapté d'un album remonte à 1997, à l'époque de la Super Nintendo, et faire revivre Tintin numériquement est un challenge à tous les niveaux. Le jeu doit plaire au plus large public, de 7 à 60 ans, qu'ils soit tintinophiles ou qui ne connaissent pas forcément le personnage.Microids est d'ailleurs confiant quant à la qualité de son jeu, mais aussi de la réception du public, et son PDG Stéphane Longeard se permet même de tabler sur des chiffres de ventes. "On n'a pas d'inquiétude sur le succès : c'est un produit qui va vendre au minimum 500.000 exemplaires." Une confiance afichée qui permet au jeu de jouir d'un budget estimé de 6 à 7 millions d'euros, une petite somme dans le paysage du jeu vidéo international (les AAA coûtent souvent entre 200 et 500 millions de dollars), mais pour Microifs, c'est une grosse production. D'ailleurs,