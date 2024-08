Tintin : Microids promet une mise à jour majeure qui va changer complètement le jeu

Sorti en novembre de l'année dernière, Tintin Reporter Les Cigares du Pharaon fut une belle désillusion. Entre son gameplay beaucoup trop assisté, ses QTE venus d'un autre temps et son infiltration qui renvoie au début des années 2000, on est tombé de notre chaise plus d'une fois, d'autant que le jeu était truffé de bugs à sa sortie. Un lancement chaotique qui a poussé TintinImaginatio à présenter ses excuses en promettant de corriger les problèmes techniques le plus rapidement possible. En plein mois d'août, Microids annonce une mise à jour majeure (et gratuite) pour son jeu, qui "transformera l'expérience de jeu". En effet, selon le communiqué, cet update inattendu "regorgera de nouveautés captivantes", "d'une séquence inédite où Tintin partira à l'aventure à dos de cheval", "une galerie de personnages exclusive" à découvrir "ainsi qu’un mode Tintinologue" pour les fans du reporter belge. L'idée est d'accompagner le joueur en lui donnant des anecdotes sur l’univers créé par Hergé pendant qu'il avance dans le jeu. Pendulo Studio a travaillé sans relâche pour répondre aux attentes des joueurs.



Dans le même temps, on apprend qu'une version Nintendo Switch sera disponible le 17 octobre prochain, en même temps que la mise à jour. Voici 3 screenshots de la version Switch.