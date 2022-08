Flashback 2 ne sortira pas en 2022, Microids se justifie dans un message d'excuse

C'était pourtant écrit en gros à la fin du premier teaser dévoilé lors du Summer Game en juin dernier, mais Flashback 2 ne verra finalement pas le jour cet hiver 2022. Dans un message posté sur ses réseaux sociaux , Microids explique reporter le jeu à 2023, sans plus de précisions. L'équipe en charge du développement a en effet besoin de temps supplémentaire pour que l'aventure soit à la hauteur des espérances et de la renommée de la licence. Microids précise que la date de sortie exacte sera communiquée prochainement, et remercie les joueurs pour leur patience. On rappelle que ce Flashback 2 sera la suite direct du premier épisode, scénaristiquement parlant, que l'équipe comprend des anciens de la team originale comme Paul Cuisset qui garde son porte de Creative Director, tandis que Thierry Perreau est également sur le projet, tout comme Raphaël Gesqua qui compose les musiques. D'après le premier teaser où l'on apercevait subrepticement des phases de gameplay, le choix d'une réalisation en 3D avec un plaquage 2D a été opté pour le rendu final.