Flashback 2 : Microids lâche enfin le 1er trailer de gameplay, Donald Reignoux sera Conrad

Il aura donc fallu attendre deux ans avant que Microids daigne nous montrer les premières images de gameplay de Flashback 2, la suite du jeu culte signé Paul Cuisset. Et comme cela avait été annoncé en juin 2022, cette suite a pris le parti-pris du jeu réalisé entièrement en 3D, mais avec un rendu 2.5D pour garder l'esprit Flashback. On note cependant une mise en place d'une profondeur dans les décors qui permettra à Conrad de se déplacer sur plusieurs plans et ainsi gagner en souplesse de déplacement. Les premières images annoncent une ambiance cyberpunk qui peut rappeler Blade Runner sur certains aspects, l'idée étant d'imposer un style visuel marquant. Afin de se donner les moyens de ses ambitions, Microids a fait appel à Donald Reignoux pour incarner vocalement Conrad, tandis que Paul Cuisset a réuni d'anciens membres de son équipe qui avaient travaillé sur le Flashback original, comme Thierry Perreau qui officie au poste de game designer.

Microids profite de cette vidéo pour également annoncer l'arrivée d'une édition collector (prévu sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch), dont voici le contenu :





- Le jeu complet

- Un Steelbook exclusif

- La bande-son numérique de Flashback 2