Flashback 2 : un nouveau trailer plus sombre, avec la voix de Spider-Man

e 16 novembre, sur PlayStation 5|4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC & Nintendo Switch.





Faisant partie des innombrables jeux du catalogue Microids qui sortiront en novembre prochain, Flashback 2 démarre la semaine avec un tout nouveau trailer. Plus sombre que d'habitude, il permet de poser les enjeux, de faire connaissance avec ce nouveau Conrad plus jeune, mais aussi d'écouter un peu plus la voix de Donald Reignoux, devenu ultra populaire depuis qu'il a doublé Spider-Man, aussi bien au cinéma (Andrew Garfield, le meilleur Peter Parker) qu'en jeu vidéo. La bande-annonce mélange cinématiques animées et séquences de gameplay, présentant en sus quelques nouveaux environnements pas encore vu jusqu'à présent. Toujours chapeauté par Paul Cuisset, le créateur d'origine de Flashback, cette suite a pour but de nous prouver que le game designer français est toujours dans le game comme on dit, surtout après l'échec artistique du remake en 2013. Flashback 2 proposera une vue en 2.5D, avec un effet de profondeur et promet une jouabilité différente via l'utilisation du stick analogique droit. Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, sachez qu'une vidéo est disponible juste là.La sortie de Flashback 2 est attendue pour l