Flashback 2 : un nouveau trailer avec les voix françaises, dont celle de Donald Reignoux

La gamescom 2023 va démarrer aujourd'hui et Microids sera présent au salon allemand. Parmi les jeux que l'éditeur français va présenter au public sur place, on pourra compter sur Flashback 2, qui vient d'ailleurs de se fendre d'un nouveau trailer. L'occasion d'en voir davantage sur la nouvelle production de Paul Cuisset, qui souhaite réitérer le succès du premier épisode il y a plus de 30 ans. Si le jeu est en 3D, il propose cependant une approche en vue 2.5D, histoie de garder l'ADN du jeu d'origine. Seule grosse différence, Conrad B.Hart le héros pourra se déplacer dans un espace plus ample, avec des mouvements en profondeur pour le joueur. D'ailleurs, ce dernier sera doublé par Donald Reignoux qu'on ne présente plus et qu'on peut entendre dans cette vidéo.



La sortie de Flashback 2 est attendue pour le 16 novembre prochain, soit deux jours après Goldorak : Le Festin des Loups.