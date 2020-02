THQ Nordic : la firme annonce la fondation du studio Nine Rocks Games, en charge d'une nouvelle IP

Non content d'avoir racheté bon nombre de firmes et de franchises - ces dernières années ont même fait preuve d'une voracité impressionnante - THQ Nordic vient tout juste d'annoncer la fondation de Nine Rocks Game, studio flambant neuf et lui appartenant bien évidemment.Basée à Bratislava, capitale de la Slovaquie, l'entreprise est menée par David Durcak, dont ses cinq précédentes années ont été réalisées chez Bohemia Interactive, sur DayZ. On nous annonce que Nine Rocks Game compte également d'anciens développeurs ayant travaillé sur Soldier of Fortune 3, Conan et Chaser.D'ailleurs, le studio a déjà du plain sur la planche et s'attèle à la conception d'un jeu de shoot et de survie. Il s'agit d'ailleurs d'une nouvelle licence qui sera dévoilée concrètement "à une date ultérieure". On verra bien.