Thor Love & Thunder : un nouveau trailer plus sombre avec les Gardiens de la Galaxie

La sortie de Thor Love & Thunder n'est pas prévue avant le 13 juillet en France (le 8 aux Etats-Unis), mais Disney a lancé il y a bien longtemps la campagne promotionnelle de son nouveau film du MCU. Entre les nombreux trailers, teasers, photos et clips de 30 secondes, sans oublier l'intervention de certains acteurs comme Chris Hemsworth pour vendre les pré-tickets, on est assez submergé par toute la publicité autour du long-métrage signé Taika Waititi. D'ailleurs, jusqu'à présent, ce Thor numéro 4 a toujours été présenté sous l'aspect léger et humoristique de la franchise, mais cette fois-ci, l'ambiance est nettement plus grave, plus sombre. Et si le film nous cachait les véritables enjeux qui nous attendent avec l'arrivée d'un certain Gorr the God Butcher joué par Christian Bale ? Il est évident que la présence d'un tel acteur laisse supposer à des scènes fortes, d'autant qu'il interprète l'un des villains les plus charismatiques de l'univers de Thor. Et le retour de Nathalie Portman dans le rôle de Jane Foster, qui va se métamorphoser en Mighty Thor, le tout sous la houlette d'un Mjollnir recomposer ? Certaines choses nous poussent à croire que sa storyline pourrait être basée sur celle du comic-book, quand elle est atteinte du cancer... Who knows ?