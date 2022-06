Thor Love & Thunder : pour Christian Bale, c'est plus simple de jouer les méchants que les gentils

Si Thor Love & Thunder n'est pas attendu avant le 13 juillet en France (le 8 aux Etats-Unis), l'avant-première mondiale a déjà eu lieu aux Etats-Unis le vendredi 24 juin dernier et a permis à l'équipe d'accorder interviews et conférence de presse. Nous avons eu le plaisir d'y être invité en visio-conférence et donc de poser des questions et d'écouter les réponses des différents acteurs. L'une d'entre elle s'est particulièrement distinguée des autres et elle concerne la performance d'acteur de Christian Bale. Si le comédien britannique a l'habitude de jouer les rôles de gentil, cette fois-ci, il a accepté d'interpréter celui de Gorr The God Butcher, sans doute l'un des méchants les plus iconiques de l'univers de Thor. On le sait, visuellement, le personnage a évolué entre le comic-book et le film de Taika Waititi, aussi pour qu'on puisse reconnaître le comédien et profiter de ses talents. Au moment de revenir sur le tournage et de son travail effectué sur le personnage de Gorr, Christian Bale n'a pas hésite à dire "qu'il est bien plus facile de jouer le méchants que de jouer les héros". Il explique avoir pris beaucoup de plaisir à interpréter ce personnage qui a d'ailleurs une raison valable d'agir de la sorte, de vouloir absolument la mort de tous ces dieux hypocrites.

Je crois que pour Gorr, ils cherchaient un acteur qui soit son antithèse (à Thor, ndlr). Il fallait quelqu'un de solitaire, avec qui on n'a pas envie de sympathiser et dont on n'a pas envie de voir les fesses, et je crois qu'ils se sont dits, ouais c'est un rôle pour Bale.





Christian Bale ironise en effet sur la fameuse scène où Zeus (incarné à l'écran par Russel Crowe) déshabille complètement Thor qui se retrouve cul nu face à l'assemblée. Si les fesses de Chris Hemsworth sont floutés dans le trailer, ils sont en revanche parfaitement visibles dans le film, on vous le confirme. Pour Chris Hemsworth, montrer ses fesses fut d'ailleurs une vraie partie de plaisir, d'autant que jusqu'à présent, c'est le derrière de Captain America qui était toujours mis en avant, avec le fameux "That's America's ass !" qu'on entend dans Avengers Endgame. Dans la foulée, Christian Bale a aussi expliqué que Gorr possède lui aussi une trajectoire qui l'oblige à sombrer du côté obscur de la force et que ses raisons pourraient bien lui octroyer une certaine sympathie.

Tout le monde est fasciné par les méchants, c'est assez immédiat. Mais ce qui est bien, c'est que Taika est capable de rendre les choses hilarantes puis émouvantes juste après. Et puis, je ne sais pas si on peut parler de sympathie, mais on comprend pourquoi Gorr prend ces terribles décisions. C'est certes un monstre et un boucher, mais on comprend pourquoi il est devenu ainsi.



Reste à savoir si le public va adhérer à cette vision différente du personnage de Gorr, assez éloignée de de ce qu'il est dans les comic-books. Réponse le 13 juillet prochain.