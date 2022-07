Thor Love & Thunder : Jeff Goldblum et Peter Dinklage coupés au montage, Christian Bale balance

Nous sommes à quelques jours de la sortie de Thor Love & Thunder qui arrivera le 13 juillet en France, mais le 8 aux Etats-Unis, et les entrevues, junkets et autres conférence de presse s'enchaînent un peu partout dans le monde. Il y a en une cependant qui se révèle plus croustillante que les autres, puisqu'elle permet d'obtenir un scoop assez inattendu, confirmant au passage certaines rumeurs apparues en début d'année. En effet, lors d'une interview avec la chaîne YouTube espagnole Prensaescenario qui lui demande ce qu'il pense des autres acteurs qui ont joué avec lui dans Thor Love & Thunder, Christian Bale n'hésite pas à mettre en avant ce casting 5-étoiles, tout en précisan qu'il a eu des scènes avec Peter Dinklage, mais aussi Jeff Goldblum, qui ne sont malheureusement pas dans le cut final du film.

C'est de la dynamite ! Quel casting de talent ! Avec Chris Taika a vraiment élaboré un très très bon casting. Avec Chris qui est juste un superbe mec et c'est un peu humiliant d'être constammment à côté de lui. Il a tellement été chaleureux et bienveillant, c'est vraiment un bon bon bon mec et un acteur formidable. Et Nathalie Portman, et Tessa Thompson qui étaient elle aussi fantastiques et Taika a vraiment élaboré un superbe casting, vraiment. Et puis tous les autres que je n'ai pas mentionné aussi. J'ai pu travailler avec Peter Dinklage. Il n'est malheureusement pas dans le cut final mais j'ai pu travailler avec lui, il est fantastique. J'ai pu aussi travaillé avec Jeff Goldblum, il n'est pas dans le montage final non plus, et comme vous pouvez le constater, il y a eu beaucoup de coupes, même s'il s'agit d'un cast brillant.