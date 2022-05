The Quarry : quelle sera la durée de vie du jeu ? La réponse de Supermassive Games

"

Attendu pour le 10 juin prochain sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5 et PC, The Quarry disposera d'une durée de vie de dix heures. C'est en effet ce qu'a confié Will Byles, le réalisateur du jeu, dans le cadre d'une interview accordée à SegmentNext . "En fonction du joueur, un run de The Quarry peut prendre environ une dizaine d'heures, a-t-il expliqué. Le jeu est conçu de façon à ce que l'on puisse y rejouer plusieurs fois car nous pensons que beaucoup de personnes voudrons emprunter d'autres embranchements et faire des choix différents. Si vous souhaitez découvrir toutes les alternatives qu'offre l'histoire de The Quarry, vous risquez d'en avoir pour un très long moment !"Récemment, le même Will Byles indiquait que The Quarry comprendrait 186 fins différentes Pour un film, les acteurs ont l'habitude d'avoir affaire à des scénarios d'une centaine de pages. Celui de The Quarry fait plus de 1 000 pagesDu coup, ils se sont alarmés. Ça implique de tourner 50 pages par jour, c'est quelque chose d'inédit. Ça représente un nombre fou de séquences. Nous avons travaillé sur 186 fins différentes pour ces personnages, et il ne s'agit pas uniquement du classique "mort ou vivant". Ce qu'ils vivent tout au long du jeu est extrêmement varié. D'un point de vue mathématique, les embranchements, c'est juste un cauchemar. En fait, c'est exponentiel.