The Quarry : un mode multijoueur a été ajouté, voici les nouveautés apportées

Sorti il y a maintenant un mois, The Quarry a non seulement convaincu la presse dans le monde (80% sur Metacritic), mais a aussi séduit les joueurs happés par cette histoire de slasher movie qui rappelle les films du genre dans les années 2000. S'il s'agit avant tout d'une expérience solo, le titre de 2K Games et de Supermassives a néanmoins prévu des choses pour s'amuser à plusieurs. On apprend en effet qu'une mise à jour a été déployée, permettant de mettre en place un mode multijoueur, baptisé "La Meute de Loups". Le terme multijoueur est d'ailleurs un peu galvaudé, puisqu'il n'est nullement question de jouer l'aventure à plusieurs, mais de proposer un visionnage entre copains pendant que l'un est en train de jouer et de vivre sa best life. Concrètement, c'est un mode de jeu qui se fait uniquement sur invitation, où le joueur peut inviter jusqu'à sept amis pour le voir regarder jouer. Attention tout de même, les spectateurs ont un rôle à jouer, puisque pendant que l'hôte joue, les autres peuvent voter sur chaque décision clé, sachant que le vote majoritaire détermine le résultat. C'est évidemment l'occasion de créer des situations amusantes, générant de gros débats. Et en sus de ce mode "multi spectateur", un patch permet de donner aux moniteurs du camp de vacances un look années 80, une période chérie et prisée des joueurs quarantenaires et plus.