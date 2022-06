The Quarry : en plus de notre test, on vous propose de découvrir le trailer de lancement du jeu

The Quarry remplit parfaitement deux cahiers des charges : celui des films d'horreur et celui des films interactifs, souligne-t-il entre autres dans sa conclusion. Vous pouvez donc compter sur des personnages adolescents en guise de proies, des séquences angoissantes, une bonne dose de gore, de nombreux choix, de multiples fins, et des graphismes qui s'approchent du photoréalisme." Ceux qui ont apprécié Until Dawn ou bien The Dark Pictures peuvent donc y aller les yeux fermés.





C'est à partir d'aujourd'hui qu'il est possible de se procurer The Quarry sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC. Du coup, 2K Games nous a fait parvenir le trailer de lancement du jeu, histoire de rappeler que le jeu propose de suivre les pérégrinations de neuf animateurs de colonie. Pour fêter la fin du camp d'été, ils décident de passer une dernière soirée tout ensemble ; et c'est justement à partir de là que les événements vont mal tourner. Comme d'habitude avec Supermassive Games, chaque décision prise a un impact sur le déroulement de l'aventure et peut même conduire à la mort d'un des personnages. C'est d'ailleurs ce que rappelle Fabien dans son test de The Quarry que nous venons tout juste de publier.