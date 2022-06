Test The Quarry : un hommage réussi aux classiques de l'horreur

Le Test

Supermassive Games a beau avoir été fondé en 2008, c'est en 2015 que le studio s'est réellement fait un nom. La sortie de Until Dawn sur PS4 a marqué un tournant pour les développeurs anglais, qui ont depuis réitéré dans le genre de l'aventure cinématographique et interactive avec Man of Medan, Little Hope ou encore House of Ashes, tous trois édités par Bandai Namco dans le cadre de la série The Dark Pictures Anthology. The Quarry est quant à lui un titre autonome et édité par 2K Games, mais qui reste dans la même veine. Alors, bonne pioche ou pas ?

The Quarry tire son nom du camp de vacances Hackett's Quarry ("la Carrière de Hackett") qui sert de décor à l'aventure. Mais en anglais, quarry signifie également "proie" et ce n'est pas un hasard… Qu'il s'agisse du scénario, des personnages ou de l'ambiance en général, le jeu de Supermassive Games est un hommage appuyé aux films d'horreur des années 80 et 90, qui envoyaient souvent une bande d'adolescents ou de jeunes adultes à l'abattoir. C'est bel et bien le cas ici, puisque le destin de neuf personnages différents nous est confié. Le prologue du jeu nous présente Laura et Max, qui n'auront jamais l'occasion d'entamer leur carrière de moniteurs de colonie, tandis que le premier chapitre nous permet de faire la connaissance de Dylan, Jacob, Kaitlyn, Nick, Ryan, Abigail et Emma au dernier jour des vacances (et donc de leur travail). Les amours adolescentes semblent dans un premier temps être au cœur du scénario puisque Dylan et Kaitlyn craquent tous les deux sur Ryan, Jacob et Emma viennent de se séparer, tandis qu'Abigail et Nick se tournent autour. Mais ces scènes d''exposition au rythme assez lent servent évidemment à nous familiariser avec les personnages, afin de mieux les malmener par la suite. Car l'horreur brute et sanglante va vite rattraper tout ce beau petit monde, à l'occasion d'un dernier feu de camp improvisé. Afin d'éviter tout spoiler nous ne vous dirons absolument rien sur ce(ux) qui menace(nt) la bande de jeunes, mais sachez que le scénario reprend de manière assumée les codes de l'horreur les plus classiques, sans jamais trop tomber dans les clichés toutefois. La scène d'introduction utilise d'ailleurs une caméra flottant au ras du sol façon Evil Dead, tandis que l'un des personnages fait une référence directe au film de Sam Raimi dès les premières minutes de jeu. Histoire de pousser le concept jusqu'au bout, l'interface multiplie les rappels aux magnétoscopes d'antan, tandis que les embranchements les plus importants sont illustrés dans les menus par de fausses cassettes VHS au packaging délicieusement rétro. Et ça, on adore !





L'HISTOIRE CENT FINS





Les embranchements tout juste évoqués ont le bon goût de n'être jamais dévoilés à l'avance au joueur. Ils peuvent donc intervenir après un choix d'apparence anodine. Mais le jeu prend soin de nous indiquer après-coup, par l'affichage du message "chemin choisi", que l'on vient de faire dévier le scénario de manière importante. Les choix moins cruciaux sont quant à eux soulignés par des informations du type "untel est déçu", à la manière des jeux Telltales. Et des choix, vous allez en faire des dizaines et des dizaines. Il s'agit de la mécanique de gameplay principale, et elle ne fait pas semblant ! Certes, il y aura toujours quelques faux-choix qui amènent au même résultat, mais le destin des différents persos peut réellement varier du tout au tout. Pour s'en convaincre il suffit de se référer au nombre officiel de fins, qui est de 186 ! Difficile de vérifier cela dans la pratique, mais nous pouvons vous assurer que la rejouabilité est bel et bien présente. Rien qu'avec la possibilité de sauver ou voir mourir chacun des neuf héros, il y a déjà de quoi faire. L'abondance de choix a ceci de bon que même les obsessionnels compulsifs seront forcés de lâcher prise et de se laisser porter par l'aventure (il y a bien une option permettant de "rembobiner" en cas de mort d'un perso, mais elle est limitée à trois vies). De plus, il n'y a pas vraiment de mauvais choix car dans un cas vous aurez la satisfaction d'avoir sauvé une vie, et dans l'autre celle d'assister à une scène délicieusement gore. Au delà des petites et grandes décisions, le jeu se dote plusieurs mécaniques annexes, plus anecdotiques. Les cartes de tarot à dénicher dans les décors permettent d'avoir un bref aperçu d'une scène à venir entre chaque chapitre. Les incontournables QTE sont également de la partie, et ils pourraient presque s'apparenter à des choix tellement ils sont faciles. Autrement dit : il faut quasiment le faire exprès pour les rater. Différents indices et preuves sont à récolter lors des phases d'exploration. Et quelques séquences plus portées vers l'action viennent apporter un petit pic d'adrénaline de temps à autre, qu'il s'agisse de tirer un coup de fusil ou de retenir son souffle pour ne pas se faire repérer par un ennemi. Mais qu'on ne s'y trompe pas, The Quarry reste avant tout une aventure narrative d'inspiration cinématographique.





DANS LA VALLÉE, OH, OH...