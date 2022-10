The Quarry : un nouveau trailer 18+ bien gore pour Halloweeen et un DLC années 50

A quelques jours de Halloween, 2K Games et Supermassive Games ont eu la bonne idée de remettre au goût du jour leur jeu The Quarry. Il faut dire que c'est un genre qui se prête parfaitement à l'exercice et que depuis la sortie en juin dernier, il y a presque prescription. L'occasion du coup pour eux de se lâcher et de proposer une bande annonce qui enchaîne les morts les plus sales qu'on puisse avoir dans le jeu. Attention tout de même, et c'est précisé en début de vidéo, les scènes spoilent méchamment l'intrigue, révélant la présence de la créature tueuse d'ado et des potentiels retournements de situations. Après si ça ne vous dérange pas d'être divulgâché, vous allez sans doute adorer voir des têtes voler, des yeux se faire crever, des visages se faire lacérer, etc. Mais au moins, vous êtes prévenus.Mais ce n'est pas tout, en plus de ce trailer bien gore et fun, on apprend l'arrivée d'un nouveau DLC qui nous renvoie directement dans le passé, dans les 50's, avec un relooking par le biais ds tenues inspirées des films d’horreur des années 50. Des tenues qui sont d'ailleurs dans le trailer 18+ Halloween. On rappelle que l'histoire de The Quarry raconte comment un groupe de 9 personnes bloquées à Hackett's Quarry le dernier jour de leur camp d'été vont se faire massacrer un à un.