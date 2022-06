Test The Quarry : meilleur que Until Dawn selon la presse, voici toutes les notes dans le monde

se faire assassiner les uns après les autres, alors qu'ils passent du bon temps en vacances dans le camp de Hackett's Quarry. Comme d'habitude, on incarne les 9 personnages à tour de rôle, avec des choix scénaristiques multiples qui aboutiront à des conséquences qui auront un impact sur la fin du jeu. Au point d'ailleurs qu'il y a 186 fins différentes. Si la sortie du jeu est attendue pour le 10 juin prochain, la presse a été autorisée à publier son verdict et on peut avoir un aperçu de l'avis global. Avec 80% de moyenne sur Metacritic, on se rend compte que les journalistes ont été séduits par ce titre qui reprend les codes des films d'horreur et de slashers habituels. Globalement, il se dit que Supermassive Games a amélioré sa formule, que visuellement, c'est plutôt propre aussi et que du coup, ça fonctionne pas mal.



Nouveau né des laboratoires Supermassive Games, The Quarry est aussi la première collaboration entre le studio britannique et l'éditeur 2K Games. Reprenant la structure et le gameplay des jeux narratifs auxquels Supermassive Games nous habituent depuis plusieurs années, The Quarry raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui va

JEUXACTU : note et test à venir

GamingTrend : 9.5/10

GameByte : 9/10

Windows Central : 9/10

Gamespot : 9/10

Finger Guns : 9/10

IGN France : 9/10

Gamersky : 8.6/10

Game Informer : 8.5/10

Destructoid : 8.5/10

Hobby Consolas : 8.4/10

Guardian : 8/10

Worthplaying : 8/10

VG24/7 : 8/10

The Gamer : 8/10

Gfinity : 8/10

Gamespew : 8/10

Vandal : 8/10

Everyeye.it : 7.8/10

IGN : 7/10

Harcore Gamer : 7/10

GameWatcher : 7/10

NME : 6/10

Inverse : 6/10