The Quarry : les 30 premières minutes du jeu ont été lâchées, ça pisse déjà le sang

Officialisé en février dernier, un mois après avoir fait l'objet d'une fuite, The Quarry est de retour sur le devant de la scène grâce à une vidéo de gameplay que nos confrères américain de IGN ont obtenue de la part de 2K Games. Il s'agit en effet des 30 premières minutes du jeu mettant notamment en scène David Arquette, célèbre figure de la saga Scream. Ça tombe bien puisque The Quarry est un jeu d'angoisse et d'horreur, dans la même veine que les Until Dawn et Dark Pictures que le studio Supermassives Games a déjà produit auparavant. C'est l'occasion de faire connaissance avec deux protagonistes qui vont se rendre dans un camp d'été qui semble totalement abandonné. Evidemment, c'est en pleine nuit que le couple débarque, sachant qu'ils vont faire une découverte macabre, avec des restes humains au fond d'une cave lugubre. Très vite, on s'aperçoit que nos jeunes adultes ne sont pas tout seul et qu'une créature va les attaquer. Ces 30 premières minutes permettent d'installer l'atmosphère, mais aussi de nous montrer les mécaniques de gameplay basées sur des QTE et des conséquences selon les choix effectués. Rien qui ne change ou révolutionne le genre, et on espère d'ailleurs être quand même surprise au moment de la sortie du jeu.The Quarry sera commercialisé le