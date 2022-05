The Quarry : une nouvelle vidéo qui pose les bases du jeu, mauvaise nouvelle pour le multi

Attendu pour le 10 juin prochain, The Quarry s'offre une vidéo inédite qui se charge de poser les bases du jeu même si la formule de Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures, The Inpatient) est désormais connue de tous. Le réalisateur Will Byles rappelle qu'il s'agira de suivre les pérégrinations de neuf animateurs d'un centre de vacances ayant décidé de s'offrir un peu de bon temps pour leur dernière nuit. Comme toujours, le joueur devra prendre des décisions dont certaines pourront entraîner des conséquences funestes pour les personnages.Les relations entre les différents protagonistes seront également impactées par les choix opérés, sans oublier les fins qui sont au nombre de 186 . Bref, on nous promet une replay value en titane. Sur le plan visuel, Will Byles assure que les animations faciales ont fait l'objet d'un soin tout particulier et que Supermassive Games a souhaité donner à The Quarry une dimension cinématographique en jouant notamment sur l'éclairage. Et puis, il y a aussi le casting (dont fait partie David Arquette) qui est passé par la case performance capture.Par ailleurs, le jeu disposera d'un mode multi qui permettra à plusieurs participants d'incarner différents personnages et de prendre la manette à tour de rôle. Il y aura également moyen d'en profiter à plusieurs en ligne, jusqu'à sept joueurs pouvant être invités par l'hôte et progresser tous ensemble dans l'aventure. Et puisque l'on parle du multi online, Supermassive a décidé de repousser sa sortie au 8 juillet prochain afin que l'expérience de jeu soit la meilleure possible.The Quarry est prévu sur Xbox One, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC.