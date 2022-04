The Quarry : il y aura un nombre hallucinant de fins, les développeurs ont fait très fort

"Pour un film, les acteurs ont l'habitude d'avoir affaire à des scénarios d'une centaine de pages. Celui de The Quarry fait plus de 1 000 pages, a-t-il expliqué. Du coup, ils se sont alarmés. Ça implique de tourner 50 pages par jour, c'est quelque chose d'inédit. Ça représente un nombre fou de séquences. Nous avons travaillé sur 186 fins différents pour ces personnages, et il ne s'agit pas uniquement du classique "mort ou vivant". Ce qu'ils vivent tout au long du jeu est extrêmement varié. D'un point de vue mathématique, les embranchements, c'est juste un cauchemar. En fait, c'est exponentiel."



Même si la tâche s'annonce énorme, nul doute que les fans vont s'évertuer à trouver les 186 fins de The Quarry avant de les relayer sur les réseaux sociaux. Pour mémoire, la sortie du jeu est fixée au 10 juin prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS5, PS4 et PC.



Alors que Supermassive Games n'en a pas encore terminé avec sa série d'anthologie The Dark Pictures, le studio planche sur un autre jeu horrifique, mais cette fois-ci pour le compte de 2K Games. Baptisé The Quarry, il mettra en scène neuf animateurs d'un centre de vacances qui ont décidé de s'offrir une dernière nuit festive. Mais comme on le sait déjà, les choses vont mal tourner, et il s'agira alors de prendre des décisions pour tenter de sauver la vie de chacun. Confronter le joueur à ses propres choix est un art dans lequel Supermassive Games s'est fait un nom depuis l'excellent Until Dawn. Dans le cadre d'une interview avec nos confrères d' IGN , le réalisateur du jeu,