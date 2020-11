The Medium : il va falloir patienter un peu, la sortie du jeu a été repoussée

Initialement programmée pour le 10 décembre prochain, la sortie de The Medium sur Xbox Series X et PC a finalement été repoussée. C'est en effet ce que fait savoir Bloober Team par le biais d'un communiqué officiel (relayé sur Twitter), en précisant que le rendez-vous est désormais fixé au 28 janvier 2021. "La décision, qui ne fut pas simple à prendre, est due à la fois au COVID-19 qui sévit en Pologne, mais aussi au calendrier de cette fin d'année, peut-on lire. Le but de Bloober Team reste d'offrir l'expérience la plus ambitieuse et la plus effrayante de son histoire."Le studio ajoute : "Le temps de développement supplémentaire va nous permettre de peaufiner encore plus le jeu, et de nous assurer du coup d'être en mesure de proposer notre vision innovante de l'horreur psychologique. Soyez assurés que ce report ne nous empêchera pas de continuer à communiquer des informations sur le jeu." Etant donné que le studio polonais a mis le paquet sur The Medium, on peut comprendre qu'il n'ait pas trop envie de se frotter aux mastodontes habitués à alimenter les fêtes de fin d'année - Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty : Black Ops Cold War, FIFA 21 entre autres.Et puis, n'oublions pas non plus les consoles next-gen qui vont forcément avoir un impact sur les finances des joueurs. En toute logique, ces derniers seront amenés à faire des choix et à miser sans doute sur des valeurs sûres. Quoi qu'il en soit, avec Cyberpunk 2077, nous aurons quand même quelque chose à nous mettre sous la dent le 10 décembre prochain.