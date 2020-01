Histoire de faire le pont entre The Last of Us premier et deuxième du nom, Naughty Dog et Sony avaient prévu un court métrage d'animation particulièrement ambitieux : long de vingt minutes, celui-ci devait retranscrire l'histoire du volet original avec un style inédit et une fidélité infaillible. Le soin de la réalisation avait été confié au studio Oddworlds : malheureusement, le dessin animé fut annulé on ne sait pourquoi... et nous n'en verrons probablement rien.Enfin, presque rien puisque la firme a posté, depuis son portefolio, une grosse série d'images des travaux déjà entamés : l'occasion d'admirer une direction artistique colorée et stylisée qui aurait pu, on en est sûr, faire franchement mouche.Notons que les extraits ont été depuis supprimés mais heureusement repérés et vite sauvegardés . On regarde ça tout de suite.