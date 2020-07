The Last of Us Part II : Naughty Dog montre une session de motion capture avec les chiens

What my my second favorite motion capture shoot on #TheLastofUsPartII ?? I mean come on...🤗. @soria_sancho @gameplayAnim pic.twitter.com/XkCCXKOq20 — Jeremy Yates (@Jeremy_Yates) 9 juillet 2020

@Jeremy_Yates you spoiled the surprise haha!!!! pic.twitter.com/XdjyfBCeIO — Almudena Soria Sancho (@soria_sancho) 10 juillet 2020

Ceux qui ont terminé The Last of Us 2 - ou qui sont en plein dedans - savent que les chiens mettent la pression dans le jeu. Capables de suivre Ellie à la trace, ils l'obligent à changer constamment de position pour qu'elle ne se fasse pas trahir par son odeur. Hier, le lead animator Jeremy Yates s'est amusé à tweeter des vidéos qui montrent comment se déroulaient les sessions de motion capture avec les canidés ; la preuve que les développeurs de Naughty Dog se sont donné du mal pour que "le meilleur ami de l'homme" soit le plus réaliste possible dans The Last of Us 2.Ce n'est pas la première fois que les chiens sont mis en avant, puisqu'en 2018 (oui, ça remonte), le réalisateur Neil Druckmann annonçait déjà qu'ils auraient droit à la motion capture, avant que ça ne soit rappelé moins d'un an plus tard . En tout cas, on n'a pas l'impression que la tenue de mocap les ait dérangés plus que ça, bien au contraire. A noter que les chiens ont également été utilisés pour mimer le saut des cerfs.On rappelle que The Last of Us 2 est disponible exclusivement sur PS4 depuis le 19 juin dernier, et qu'en à peine 72 heures, il s'est écoulé à plus de quatre millions d'exemplaires dans le monde , soit le meilleur démarrage pour un titre développé en interne.