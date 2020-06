The Last of Us Part 2 : les 30 premières minutes du jeu + la dose de vidéos 4K gameplay maison (spoils)

Voilà, après des années de développement et une hype qui sera montée au plus haut, et ce malgré les soucis de leaks sur fond de polémique liée au crunch, The Last of Us Part 2 est un jeu qui appartient désormais à tous les joueurs. Oui, le jeu ne sort officiellement que demain, vendredi 19 juin 2020, mais Sony Interactive Entertainment a donné le feu vert pour que la presse et les streameurs puissent enfin parler du jeu de manière totalement libre. Il va s'en dire que si vous souhaitez garder le mystère encore intact, parce que vous faites encore partie de ceux qui sont vierges de toute fuite lié à cette suite, fuyez ces vidéos que nous allons vous proposez. En effte, la moindre séquence de gameplay de The Last of Us 2 est un spoil à part entière, Neil Druckmann et Haley Gross ayant écrit un récit truffé de surprises et de rebondissements. En revanche, si jamais vous connaissez déjà les tenants et les aboutissements, que vous avez (peut-être) déjà terminé la quête vengeresse d'Ellie, vous pouvez donc apprécier ces quelques vidéos maison qui vous rappelleront des moments forts du jeu.On va d'ailleurs commencer par vous proposer le début de l'aventure, soit les 30 premières minutes du jeu, qui nous permettent de prendre le contrôle de Joel, tout simplement le personnage principal du premier épisode. A cheval, accompagné de Tommy, ils reviennent d'une mission de patrouille et retourne paisiblement à Jacksonville, un lieu sûr où les survivants de la pandémie de Cordyceps peuvent se balader tranquillement sans avoir à craindre l'attaque inopinée d'un Clicker.La deuxième séquence qu'on vous propose n'est autre qu'un medley des séquences les plus sauvages qu'on a pu enregistrer durant notre aventure. Il s'agit essentiellement de combats donc, que ça soit à mains nues, à l'aide d'armes de fortune craftées au préalable, ou tout simplement les armes à feu qu'on a en notre possession. L'occasion de voir à quel point cette suite a fait évoluer le système de combat, notamment les affrontements au corps-à-corps. La tension dans cette vidéo de gameplay est palpable. Cerise sur le cake, le rendu est en 4K.Histoire de trancher avec la vidéo full combat, on vous propose désormais une séquence qui regroupe ces phases d'exploration qui seront offertes aussi dans The Last of Us 2. En effet, le jeu intègre aussi des zones plus ouvertes, qui invitent à flaner ici et là pour mieux s'imprégner de l'univers post-apo qui nous entoure. C'est l'occasion de profiter de ces magnifiques décors d'un Seattle recouvert par la nature.Pour la quatrième vidéo de gameplay, on s'attarde à un moment qui avait déjà été teasé lors d'une conférence, à savoir le moment où Ellie et Dina trouve refuge chez Eugene. Une planque dans laquelle l'homme bougon fait pousser de la marijuana, ce qui permet à nos deux jeunes femmes de profiter d'un moment d'accalmie pour fumer un petit joint ensemble. C'est aussi l'occasion pour elles de confirmer l'amour naissante qu'elles ont l'une pour l'autre. Mais cette quiétude va être interrompue par l'arrivée de Jesse, qui a perdu la trace de Joel et de Tommy. Là encore, la vidéo est en 4K.Des moments calmes, il y en a quelques uns dans The Last of Us Part 2, et il arrive parfois que Ellie croise la route d'une guitare abandonnée. L'instrument de musique lui rappelle évidemment Joel qui lui a enseigné les premiers accords. Dans la séquence qui suit, on peut voir Ellie trouver une gratte dans un magasin de musique en ruines. Elle décide de faire une cover de Take on Me du groupe A-ha, version accoustique : ça file les poils. C'est aussi au format 4K.Et pour finir en beauté ce premier jet de vidéos maison dédié à The Last of Us 2, voici la fameuse rencontre entre Abby, le nouveau personnage qu'on va pouvoir incarner dans le jeu et qui est le mirroir maléfique d'Ellie. Il s'agit de la deuxième séquence où on la contrôle pour la première fois. Elle tente de s'échapper d'une horde d'infectés, mais elle va rapidement être prise au piège. Mais un certain Joel Miller intervient pour la sauver. Il est accompagné de son frère Tommy et tous les trois vont unir leurs forces pour se sortir de ce pétrin. Seul hic, arrivé dans le chalet indiqué par Abby, les choses vont se retourner contre Joel et Tommy. On vous laisse admirer là aussi en 4K.