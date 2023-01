The Last of Us Factions : nouvelle image du multijoueur et quelques infos inédites

Avec l'arrivée dans quelques jours de la série télé produite par HBO et PlayStation Productions, The Last of Us n'a jamais été aussi populaire et trendy. Naughty Dog en a conscience et s'est décidé d'en parler un peu dans un post publié sur le blog du studio, afin de souhaiter la bonne année mais aussi donner un aperçu des projets pour 2023. Le studio californien rappelle que cette année, on va fêter les 10 ans d'existence de la série, et qu'elle représente à ce stade 37 millions d'exemplaires vendus dans le monde, avec seulement deux épisodes. Un succès colossal pour une nouvelle licence, très adulte dans le ton et qui a pris une tournure excessivement violente avec la partie 2. C'est cette histoire très mâture qui attire d'ailleurs de plus en plus de monde. La sortie récente de The Last of Us Par 1 (le remake PS5) va à nouveau faire parler d'elle le 1er mars prochain, puisque le jeu arrivera sur PC à cette date. On ne sait pas si c'est en 2023 qu'on verra débarquer The Last of Us Factions, le mode multijoueur en stand alone qui avait fuité avec The Last of Us 2 en mars 2020, mais le développement se poursuit. Une nouvelle image a d'ailleurs été lâchée, révélant un décor inédit, à savoir un paquebot abandonné et qui donnera sans doute lieu à un terrain de chasse propice pour les affrontements en ligne. Reste à découvrir les premières images de gameplay, mais surtout son modèle économique...