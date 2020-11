The Last of Us : ça y est, la production de la série HBO est en marche

On sait depuis quelque temps qu'HBO s'est associé avec Sony pour la réalisation d'une série TV The Last of Us : le projet suivra les événements du premier jeu et, à vrai dire, il y a de fortes chances pour que le résultat soit convaincant. Pourquoi ? Tout d'abord parce que Naughty Dog est fortement impliqué dans le projet : on retrouvera l'Argentin Gustavo Santaollala à la composition et Neil Druckmann, réalisateur de The Last of Us Part. II, s'associera à Craig Mazin pour la production et le scénario. Ce dernier n'est autre que l'homme derrière l'histoire de Chernobyl, série HBO acclamée sortie en 2019.



D'ailleurs, on retrouvera également Carolyn Strauss, qui reprendra son rôle de productrice exécutive qu'elle avait exercé sur Chernobyl, en compagnie d'Evan Wells de Naughty Dog. Enfin, le tout premier épisode de la série The Last of Us sera réalisé par Johan Renck, réalisateur ayant déjà accouché de plusieurs épisodes de Breaking Bad, Vikings, The Walking Dead et, encore une fois, Chernobyl. Bref, il y a du monde et l'information du jour à retenir, c'est qu'HBO a enfin donné son feu vert pour passer la seconde.



En d'autres termes, la production est enfin en cours : pour le moment, on ne sait toujours pas qui campera le rôle de Joël ou d'Elie mais nul doute que l'on devrait savoir tout cela dans les prochains mois. Beaucoup d'espoirs - et, de facto, de craintes - reposent sur cette adaptation d'un monument du jeu vidéo, dont l'écriture vidéoludique s'était avérée grandiose. Avoir une série cinématographique du même calibre ne sera pas chose aisée...