The Last of Us 3 : Neil Druckmann (réalisateur) ne ferme pas la porte

Johan Renck, le réalisateur de Chernobyl, qui se chargera du premier épisode, comme il l'a récemment fait savoir à Discussing Film . En parlant de Chernobyl, n'oublions pas que son créateur Craig Mazin produira le show et s'occupera du script, tout ça bien évidemment aux côtés de Naughty Dog.

Si, dans un premier temps, Naughty Dog avait assuré que The Last of Us se suffisait à lui-même, le studio a fini par se lancer dans The Last of Us 2 qui, on le rappelle, sortira le 19 juin prochain sur PS4. Neil Druckmann, le réalisateur du jeu, a-t-il déjà en tête une suite, ou est-ce vraiment terminé cette fois-ci ? Interrogé par le magazine GQ , celui qui a également été impliqué dans l'écriture du titre n'a pas fermé la porte. "Vous savez, quand les choses commencent à être finalisées, que vous avez de moins en moins de décisions à prendre sur le plan créatif, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'après, a-t-il confié. Donc oui, ça pourrait bien être The Last of Us Part III, mais ça pourrait également être une toute nouvelle licence." Autrement dit, il a déjà une idée en tête.En attendant, il ne faut pas oublier qu'une série télévisée The Last of Us sera diffusée sur HBO. D'ailleurs, c'est