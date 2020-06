The Last of Us 3 : doit-on y croire ? Neil Druckmann (réalisateur) répond une nouvelle fois

Forcément, tous ceux qui ont terminé The Last of Us 2 se demandent déjà si Naughty Dog compte développer une suite. Plus tôt dans le mois , Neil Druckmann n'a pas fermé la porte à un troisième épisode, alors qu'après la sortie de The Last of Us en 2013, le studio avait assuré que le jeu se suffisait à lui-même. Interrogé une nouvelle fois sur le sujet par nos confrères d'IndieWire cette fois-ci, le réalisateur a fait comprendre que si le projet devait voir le jour, ça ne serait pas une mince affaire."Avec The Last of Us, il n'y avait aucune attente, on pouvait se permettre de faire ce que l'on voulait, a indiqué le réalisateur. Mais maintenant que nous avons établi des personnages, des thèmes et des processus, pour The Last of Us 2, nous devions non pas proposer quelque chose de simplement agréable pour les fans, mais quelque chose capable d'atteindre le même niveau émotionnel que dans le premier épisode. Sans ça, il n'y aurait aucune raison de se lancer dans The Last of Us 3."Avant d'ajouter : "Être en mesure de proposer ça dans The Last of Us 2 fut particulièrement difficile par rapport au premier épisode. Revenir une nouvelle fois dans ce monde, et trouver un moyen de renouveler la formule, serait encore plus compliqué à justifier. Il y a déjà tant de choses que vous savez sur le lore du jeu, sur la manière dont l'épidémie est arrivée... On devrait vraiment trouver un moyen de créer une expérience capable de susciter les mêmes émotions, mais je n'en ai aucune idée pour le moment."Après The Last of Us sur PS3, et The Last of Us 2 sur PS4, il serait dommage que la série ne revienne pas sur PS5, histoire de se conclure sur une trilogie.