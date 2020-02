The Last of Us 2 : une démo jouable à la PAX East de Boston, les places seront limitées

Ces dernières heures, vous avez certainement remarqué que les choses s'accéléraient pour The Last of Us 2. Après avoir déployé un thème gratuit sur PS4 , après avoir confié que le développement du jeu entrait dans sa dernière ligne droite , Naughty Dog annonce cette fois-ci qu'une démo jouable sera présentée à la PAX East de Boston. "L’aventure d’Ellie et Joel a commencé à Boston, mais la PAX East a également une signification spéciale pour nous : c’est là que vous avez pu essayer The Last of Us pour la toute première fois en 2013, peut-on lire sur le PlayStation Blog . Nous avons donc pensé que ce serait parfait de retourner dans la ville où tout a commencé pour que les fans puissent essayer The Last of Us Part II."



Le studio précise : "Du 27 février au 1er mars, les participants auront la chance de jouer à 'Patrouille', un niveau du début du jeu dans lequel Ellie et Dina s’aventurent aux abords de Jackson pour éliminer des infectés. La démo sera composée d’une heure de gameplay et donnera un petit aperçu de ce qui vous attend dans le jeu complet." Bien évidemment, les places seront limitées : le studio conseille donc aux joueurs de réserver leur sésame via l’application mobile Experience PlayStation (Apple Store, Google Play). "De nouvelles places seront disponibles chaque jour du salon", nous souligne-t-on.



En attendant de savoir si cette démo sera également proposée sur le Vieux Continent, on rappelle que la sortie de The Last of Us 2 reste fixée au 29 mai prochain sur PS4.