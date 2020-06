The Last of Us 2 : Neil Druckmann (réalisateur) revient sur les fuites, certaines sont incorrectes

Comme vous le savez depuis plusieurs jours maintenant, nous vous livrerons notre verdict sur The Last of Us 2 le 12 juin prochain à 9h01. En attendant, Naughty Dog continue d'échanger avec certains médias, comme l'atteste une récente interview de Neil Druckmann avec nos confrères d' Eurogamer . Le réalisateur s'est de nouveau exprimé sur les multiples fuites dont le jeu a fait l'objet, en confirmant que certaines d'entre elles étaient incorrectes. "Beaucoup de choses sont fausses, a-t-il souligné. Pourtant, nous ne voulons pas contredire quoi que ce soit car on risquerait de spoiler le jeu - en disant ce qui n'est pas vrai, vous révélez en même temps ce qui l'est."Cela dit, les leaks ont bien évidemment mis un coup sur la tête du studio. "C'était complètement nul, a-t-il expliqué. Après avoir travaillé pendant si longtemps, voir le contenu du jeu être dévoilé de cette manière fut décevant non seulement pour moi, mais également pour toute l'équipe. Mais on s'est rapidement réuni pour en discuter. Tout d'abord, The Last of Us a également fuité, sans parler des exemplaires d'Uncharted 4 qui ont été volés dans un camion - des gens avaient même diffusé la fin du jeu avant sa sortie. Mais au final, rien ne vaut de découvrir le jeu soi-même. Rien ne vaut d'être Ellie et de vivre toutes ces scènes ; pas les cut scenes, mais les phases de gameplay, les dialogues, les musiques, et l'impact émotionnel que ça a sur vous."Avant d'ajouter : "Et l'histoire a été écrite de manière à ne reposer sur aucun twist. En fait, c'est comme si vous tourniez la manivelle tout doucement et que vous ressentiez cette tension à travers les choix faits par les personnages. Donc oui, ces leaks étaient nuls, mais une fois que les gens auront le jeu entre leurs mains, ils vont saisir ce que nous avons voulu faire, quoi qu'ils aient vu. Voilà pourquoi nous sommes confiants."On rappelle que la sortie de The Last of Us 2 est programmée pour le 19 juin prochain exclusivement sur PS4.