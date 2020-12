The Last of Us 2 : Naughty Dog lâche un nouveau trailer consacré au point de vue d'Abby, attention aux spoilers

On aurait tendance à l'occulter avec l'avènement des consoles next-gen, mais c'est bel et bien cette année (19 juin) que The Last of Us 2 est sorti sur PS4. D'ailleurs, Naughty Dog vient de mettre en ligne une toute nouvelle vidéo consacrée à Abby, l'un des personnages principaux du jeu. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous attaquer à ce chef-d'oeuvre, on vous déconseille de regarder cette séquence qui, comme vous devez certainement vous en douter, est remplie de spoilers.En tout cas, elle permet de rappeler que The Last of Us 2 figure parmi les prétendants au titre de GOTY 2020, avec Animal Crossing : New Horizons, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, et Hades. L'élu sera désigné lors des Game Awards 2020 qui auront lieu le 10 décembre prochain. Et puisque l'on parle des récompenses que pourra éventuellement rafler le jeu, n'oublions pas qu'il est également en lice dans les catégories meilleure réalisation, meilleure narration, meilleure direction artistique, meilleur sound design, meilleure performance, meilleur jeu d'action-aventure, jeu le plus accessible, et meilleure bande originale.Selon les dernières rumeurs, The Last of Us 2 devrait bientôt bénéficier d'une mise à jour PS5 . Rien d'officiel à l'heure actuelle, mais le fait que ce soit éventuellement dans les tuyaux n'étonnera personne.