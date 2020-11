The Last of Us 2 : la mise à jour PS5 déjà prête ? Une enseigne américaine le confirme

Même si The Last of Us 2 est un jeu incroyablement beau avec un sens du détail poussé à l'extrême, il n'empêche que par rapport au trailer de l'E3 2018, le downgrade graphique est présent. La plupart des "experts" sont formels : c'est la version PS5 que Naughty Dog a montrée à Los Angeles. Si l'on vous en reparle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que d'après l'enseigne américaine Best Buy , The Last of Us 2 devrait bientôt inclure une mise à jour destinée à la next-gen.Il ne s'agit pas de rétrocompatibilité mais bien d'améliorations pensées pour la PS5. Au-delà de la qualité visuelle, on peut également imaginer que les fonctionnalités de la DualSense seront sollicitées, d'autant qu'en dehors d'Astro's Playroom, on ne peut pas dire que la manette soit à la fête. On profite de l'occasion pour rappeler que dans le cadre des Game Awards 2020 , The Last of Us 2 est en lice dans neuf catégories, dont celle du GOTY 2020.