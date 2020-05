The Last of Us 2 : une vidéo qui présente les nouvelles mécaniques de gameplay, c'est prometteur

Après avoir abordé le scénario de The Last of Us 2 il y a une semaine , Naughty Dog s'attarde à présent sur les nouvelles mécaniques de gameplay pensées pour cet épisode. La priorité des développeurs a été de nous mettre réellement dans la peau d'Ellie, et donc de nous faire sentir la menace qui pèse constamment sur ses épaules. "Compte tenu que le jeu se déroule dans un monde hostile, et que les personnages sont amenés à faire des choix difficiles, nous voulions vous mettre dans la même position, explique la scénariste Halley Gross. Nous souhaitions que vous compreniez à quel point certaines de ces décisions pouvaient être difficiles pour eux, car elles le sont également pour vous."Comme le rappelle le réalisateur Neil Druckmann, la survie est ce qui guide avant tout la jeune héroïne. "Comment puis-je utiliser tous ces objets autour de moi ?, explique-t-il. Qu'il s'agisse d'une cartouche, d'un bout de chiffon, ou encore d'une bouteille remplie d'alcool... On a voulu vous donner l'impression d'agir comme un véritable survivant." Le physique d'Ellie a également été pris en compte : si elle est clairement moins robuste que Joel, elle est en revanche plus agile."Par exemple, on peut désormais sauter, souligne-t-il. [...] Du coup, Ellie peut utiliser à son avantage la verticalité des niveaux." Pouvoir se dissimuler dans les feuillages, voire se coucher, fait également partie de ses compétences, sachant que l'on pourra avoir accès à l'inventaire dans cette position. En clair, décocher une flèche alors que l'on est sur le dos sera tout à fait possible. Le fait qu'elle puisse se faufiler dans des passages étroits permettra de se glisser sous une voiture par exemple, ou alors sous un tas de rochers."Néanmoins, puisque vous êtes en mesure de vous cacher sous certaines choses, nous avons fait en sorte que les ennemis soient plus perspicaces quand ils vous recherchent, prévient Neil Druckmann. Ils peuvent regarder si vous n'êtes pas planqué ici ou là. Du coup, on peut très bien être en sécurité pendant un moment, mais s'ils réussissent à vous repérer, ils vous extirperont d'en-dessous du véhicule et tenteront de vous tuer."Par ailleurs, la vidéo met l'accent sur l'esquive qui, là encore, rappelle que face à des ennemis beaucoup trop nombreux, la fuite pourra être l'unique moyen de s'en sortir. Plus intéressant : en n'explorant pas assez certaines zones de The Last of Us 2, il se peut que le jeu manque certains pans du scénario. Une motivation supplémentaire pour boucler l'aventure à 100%. Sans trop en dire sur le sujet, les développeurs précisent que le nombre d'items a été élargi, ce qui décuplera naturellement les possibilités de craft. Enfin, concernant les skills de notre personnage, Naughty Dog garantit que nos choix auront un véritable impact sur son profil ; ici, il n'est pas question d'illusion.Pour mémoire, la sortie de The Last of Us 2 est fixée au 19 juin prochain sur PS4, soit le même jour que la PS4 Pro collector dévoilée hier