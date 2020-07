The Last of Us 2 : Naughty Dog confie que la fin du jeu aurait pu être plus sombre (spoiler)

Nos confrères de Game Informer ont eu l'occasion d'échanger avec Halley Gross et Neil Druckmann, respectivement scénariste et réalisateur de The Last of Us 2, ce qui leur a permis d'apprendre que la fin du jeu aurait pu être nettement plus sombre. "Pour le dernier acte du jeu, nous avons procédé à plusieurs itérations, et l'idée était qu'Ellie tue Abby dans le dénouement final, a expliqué Halley Gross. Et puis, à mi-chemin, nous avons changé d'avis : Ellie laisserait partir Abby à la denière seconde pour montrer que l'ancienne Ellie, celle empreinte d'humanité et guidée par Joel, existait toujours dans ce personnage qui s'est laissé submerger par son désir de vengeance."Si voir Abby mourir aurait certainement réjoui ceux qui ne se sont pas encore remis de la mort de Joel, voir Ellie faire preuve d'une force mentale pour briser ce cycle de violence est aussi une belle conclusion. "Au départ, le fait qu'Abby soit épargnée ne semblait pas juste, a assuré pour sa part Neil Druckmann. Mais en fin de compte, c'est une approche honnête par rapport au personnage. L'histoire que nous souhaitions raconter à légèrement changé, mais notre priorité a toujours été d'être juste vis-à-vis du personnage. Il y a certaines choses que nous essayons d'atteindre, mais ça ne peut fonctionner que si nous faisons preuve de cohérence dans l'écriture."Ce n'est pas la première fois que la fin de The Last of Us 2 est évoquée, puisque le mois dernier , la scénariste avait déjà avoué qu'elle aurait pu être différente sans en dire plus le sujet, tout comme d'autres aspects de l'intrigue. Maintenant, on sait. On rappelle que le jeu est disponible sur PS4 depuis le 19 juin dernier, et que notre test se trouve à cette adresse