The Last of Us 2 : des précisions sur la durée de vie du jeu, Naughty Dog est allé encore plus loin

Si Naughty Dog a souvent insisté sur le fait que The Last of Us 2 était le jeu le plus ambitieux et le plus long de son histoire, le studio n'a jamais clairement évoqué le nombre d'heures qu'il faudra pour le boucler. Dans le cadre d'une interview avec le réalisateur Neil Druckmann, le magazine GQ est parvenu à obtenir quelques précisions. Ainsi, il affirme que les nouvelles aventures de Joel et d'Ellie dureront entre 25 et 30 heures, soit le double de The Last of Us. Compte tenu qu'Uncharted 4 : A Thief's End s'étalait sur une vingtaine d'heures environ, on peut effectivement dire que The Last of Us 2 fait office de record pour Naughty Dog.On rappelle que la sortie du jeu est prévue pour le 19 juin prochain sur PS4, et que notre test sera en ligne dans deux petits jours maintenant (12 juin), à 9h01. Enfin, pour ceux qui se demandent si les développeurs pensent déjà à The Last of Us 3 , c'est une éventualité que Neil Druckmann n'écarte pas, sachant que travailler sur une toute nouvelle licence le titille également.