The Last of Us 2 : il imagine à quoi ressemblerait une version PS5, une vidéo tape à l'œil

Le moins que l'on puisse dire, c'est que The Last of Us Part. II fait sans conteste partie des plus beaux jeux jamais sortis sur PS4. Alors, forcément, depuis que la PlayStation 5 est née, beaucoup se demandent à quoi pourrait bien ressembler une version next-gen en bonne et due forme :Histoire de voir, quoi. Et le résultat vaut effectivement le détour.Pour arriver à ce rendu,Comme précisé dans la vidéo, trente heures de travail ont été nécessaires pour aboutir à la vidéo complète : autant vous dire qu'il parait judicieux de la contempler sur un écran digne de ce nom.Désormais, on attend plus que jamais un patch de Sony, à l'image de ce qui fut proposé pour Ghost of Tsushima, Days Gone ou God of War, transformant véritablement les titres sur PlayStation 5.À voir, donc...