The King of Fighters XV : la Saison 2 arrive bientôt, un trailer avec Shingo Yabuki et Kim Kaphwan

The King of Fighters XV sera lancée en janvier 2023. C'est en effet ce qu'annonce SNK par le biais d'un communiqué officiel, en prenant le temps de glisser un trailer qui révèle un certain nombre de détails. Tout d'abord, c'est Shingo Yabuki (dont la présence avait déjà été confirmée à Las Vegas) qui sera chargé d'ouvrir les festivités en compagnie d'une mise à jour contenant un certain nombre d'équilibrages.







Le printemps suivant, ce sera au tour de Kim Kaphwan (lui aussi annoncé à l'EVO 2022) de débarquer dans l'arène, sachant que c'est également à ce moment-là que les développeurs ont prévu d'organiser une bêta ouverte pour le cross-play. Que l'on possède une Xbox Series X, une Xbox Series S, une Xbox One, une PS4, une PS5 ou un PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store), on pourra se mettre des droites sans la moindre restriction.



Naturellement, ce n'est que le début des réjouissances puisque le studio promet d'autres personnages additionnels - qui seront certainement révélés au compte-gouttes - et updates. En attendant, on rappelle que depuis sa sortie, The King of Fighters XV a accueilli pas moins de 12 combattants en DLC, à savoir Rock Howard, Gato et B.Jenet de la Team Garou, Geese Howard, Billy Kane et Ryuji Yamazaki de la Team South Town, Orochi Yashiro, Orochi Shermie et Orochi Chris de la Team Awakened Orochi, et Haohmaru, Nakoruru et Darli Dagger de la Team Samurai.





