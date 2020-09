The Game Awards 2020 : la cérémonie se date, rendez-vous en décembre

📣🎉 SAVE THE DATE 🎉📣



THE GAME AWARDS

Thursday, December 10



LIVE FROM

🔴 Los Angeles

🔴 London

🔴 Tokyo



A Multiworld Of Wonder Awaits... #TheGameAwards pic.twitter.com/mORkXshPUd — The Game Awards (@thegameawards) 23 septembre 2020

Un peu considérés comme les Oscars du jeu vidéo, les Game Awards sont aujourd'hui devenus un événement incontournable du paysage vidéoludique : non seulement y sont primés les meilleurs titres de l'année mais de nombreuses annonces y ont toujours lieu. C'est, par exemple, lors du dernier event que fut dévoilée la Xbox Series X... et autant dire que personne ne s'y attendait.Bref, il est bientôt temps de remettre ça et l'édition 2020 vient tout juste de se trouver une date dans le planning de fin d'année : les prochains Game Awards auront lieu le jeudi 10 décembre en direct de Los Angeles, London et Tokyo. On attend encore de voir comment tout cela se goupillera mais la cérémonie sera une nouvelle fois présentée par Geoff Keighley, également créateur de l'événement. Le rendez-vous est pris !