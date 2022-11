The Callisto Protocol : PlayStation Studios Visual Arts a participé au développement du jeu

Michael Mumbauer, un ancien de la maison, en réponse à un premier tweet de Zuby_Tech qui explique que pour les cinématiques du jeu, Striking Distance Studios a emprunté les installations de motion capture de Sony Interactive Entertainment. Michael Mumbauer a alors ajouté : "Ça ne s'est pas limité à l'utilisation du studio de motion capture. Ils ont aussi contribué grandement aux cinématiques et autres. Ce jeu va être incroyable." Ce n'est pas la première fois que les technologies développées par PlayStation font l'objet d'éloges. Par exemple, Hideo Kojima n'a jamais caché son admiration pour le Decima Engine de Guerrilla Games avec lequel il a développé Death Stranding.





