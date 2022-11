The Callisto Protocol : le 2e épisode du documentaire est dispo, ça parle d'atmosphère et de tension

The Callisto Protocol refait surface à travers le 2e épisode de la série documentaire qui lui est consacrée. Cette fois-ci, les développeurs de Striking Distance Studios et leurs guests ont décidé de traiter de l'atmosphère et de la tension que les joueurs ressentiront tout au long du jeu. "L'horreur ne se résume pas à une série de jumpscares", explique Scott Whitney, le directeur créatif. Pour sa part, Karen Fukuhara (Suicide Squad, The Boys), l'actrice qui incarnera Dani Nakamura, indique que la tension se caractérise par le fait que l'on sait que quelque chose va se produire, mais on ignore de quoi il s'agit et par où ça va arriver. Glen Schofield, le créateur du jeu, ajoute que c'est justement ça qui provoque ce sentiment d'insécurité.Concernant l'atmosphère, on nous explique que les équipes ont passé énormément de temps à concevoir les différents endroit que Jacob Lee sera amené à explorer. Demetrius Leal (directeur artistique) confie que le studio s'est inspiré du travail de réalisateurs de renom tels que James Cameron, Stanley Kubrick ou encore Ridley Scott. "Nous voulons que vous ayez peur d'ouvrir chaque porte et que vous vous demandiez pourquoi toutes les cellules sont vides", souligne Glen Schofield. Pour sa part, Atsushi Seo (directeur de l'éclairage) affirme que Striking Distance Studios s'est penché sur la psychologie des couleurs pour jouer sur nos émotions. D'ailleurs, Mark James (Chief Technology Officer) souligne que dans l'un des niveaux du jeu, ils ont volontairement usé du jaune, du vert et du marron qui sont des couleurs qui évoquent le dégoût. C'est aussi un moyen pour les développeurs de raconter l'histoire propre à chacune des zones.Pour mémoire, la sortie de The Callisto Protocol est programmée pour le 2 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox One et PC, et nos premières impressions sur le jeu sont accessibles à cette adresse