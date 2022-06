The Callisto Protocol : l'héritier de Dead Space s'offre du gameplay sur PS5, le plein d'infos et une date de sortie

"Nous exploitons également toutes les possibilités offertes par l’audio 3D de la PS5 et nous nous appuyons sur le ray tracing acoustique, la diffraction et la redirection du son pour plonger les joueurs au cœur de l’univers, ajoute-t-il pour faire comprendre que le sound design a également fait l'objet d'un soin particulier. Des sons monstrueux des Biophages qui se propagent le long de couloirs obscurs interminables au bruit incessant des machines défaillantes, l’ambiance sonore est primordiale pour donner aux joueurs la sensation d’être pris au piège, seuls et isolés."





Susciter la terreur dans les jeux est plus difficile qu’on ne le pense. L’équipe s’est appuyée sur un procédé que nous appelons la « science de l’horreur » pour donner aux joueurs des sueurs froides inoubliables et ainsi donner vie à l’univers de The Callisto Protocol. Tout est une question d’atmosphère, de tension, de violence, de vulnérabilité et d’humanité. Savamment dosés, ces éléments forment le cocktail parfait pour faire frissonner les joueurs… et leur donner la peur de leur vie." De son propre aveu, lui et ses équipes ont passé énormément de temps à travailler sur la lumière.Concernant le système de combat, Glen Schofield indique qu'il faudra avoir les nerfs solides aussi bien au corps-à-corps qu'à distance. "