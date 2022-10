The Callisto Protocol : Glen Schofield (créateur) révèle la durée de vie du jeu, il y aura des chemins alternatifs

Nos confrères d'EDGE (via MP1st ) ont eu l'occasion de s'entretenir avec Glen Schofield qui est à la fois le patron de Striking Distance Studios, mais aussi et surtout le créateur de The Callisto Protocol. Considéré par beaucoup comme l'héritier spirituel de Dead Space (que l'on doit également à Glen Schofield), le jeu s'est montré récemment à travers un trailer qui fait comprendre que le héros Jacob Lee va vivre l'enfer sur Callisto, l'une des lunes de Jupiter, où les détenus du centre pénitentiaire de Fer Noir se sont mis à se transformer en de monstrueuses créatures.Si l'on en croit celui qui a également été à la tête de Sledgehammer Games (Call of Duty), il faudra entre 12 et 14 heures pour boucler The Callisto Protocol. Naturellement, il ne s'agit que d'une estimation, les chiffres pouvant varier d'un joueur à l'autre. Il a ajouté que l'aventure regorgeait de chemins alternatifs afin de renforcer la replay value. "Ils arrivent beaucoup plus tard dans le jeu, mais certains d'entre eux sont vraiment cool, a-t-il souligné. Nous ne vous dirons pas où ils se trouvent et combien il y en a. En tout cas, si vous prenez vraiment le temps d'explorer, le jeu pourrait être plus long à terminer." Par ailleurs, Glen Schofield a confié espérer que ces variantes inciteront les joueurs à partager sur les différentes voies qu'ils auront empruntées, et expliquer ce qu'ils y auront découvert.On rappelle que la sortie du jeu est programmée pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Xbox One et PC.