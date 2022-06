The Batman : il y aura 1 gros collector et 4 éditions différentes en Blu-ray, les voici en images et détails

Sorti le 2 mars dernier, The Batman a évidemment été l'une des plus grandes sensations cinématographiques de cette année. A ce jour, le film a récolté plus de 770 millions de dollars au box office, ce qui va permettre à Warner Bros de faire davantage confiance à Matt Reeves pour réaliser une suite dans la même lignée. En attendant d'en savoir plus sur la suite des aventures de Batman dans la peau de Robert Pattinson, Warner prépare l'arrivée du film en vidéo, notamment en Blu-ray puisque le DVD, il serait temps de l'oublier (même si l'on sait que les ventes sont toujours aussi importantes). Plusieurs versions sont prévues, avec notamment des éditions 4K Ultra HD qui proposent des visuels différents (ce qui va pousser les gros collectionneurs comme nous à tous les acheter bien évidemment), mais également un coffret collector vendu uniquement à la Fnac. On imagine que les prix devraient être similaires à ce qui est proposé habituellement, et en attendant de les connaître, sachez que The Batman sortira en Blu-ray et DVD le 6 juillet prochain, mais en achat digital dès le 30 juin prochain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU 4K :

Image : 2160p Ultra Haute Définition 16x9 2.4:1.

Audio : Dolby Atmos–TrueHD : Français, Anglais ; Dolby Digital : Français 5.1,

Anglais 5.1, Polonais 5.1, Hongrois 5.1, Tchèque 5.1, Espagnol (Castillan) 5.1.

Sous-titres : Français, Néerlandais, Espagnol (Castillan), Polonais, Hongrois, Roumain, Tchèque.

Pour sourds et malentendants : Anglais.





BONUS DU DVD :

Coup de projecteur sur les Légendes





BONUS DU BLU-RAY ET 4K :

• En quête de vengeance

• THE BATMAN : la genèse

• Quand la Vengeance rencontre la Justice

• Catwoman en devenir

• La Batmobile

• Analyse de la course-poursuite

• Analyse du vol en wingsuit

• Création de la vengeance

• Coup de projecteur sur les Légendes

• Une transformation : le Pingouin

• Scènes coupées :

- Scène 52 Le Joker / Arkham

- Scène 56 Selina obtient une carte d’accès au 44 Below

• Scènes coupées avec commentaires de Matt Reeves :

- Scène 52 Le Joker / Arkham avec commentaires

- Scène 56 Selina obtient une carte d’accès au 44 Below avec commentaires