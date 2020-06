Test The Last of Us 2 : le chef-d'oeuvre de Naughty Dog enchaîne les 10/10, la presse sous le charme

JEUXACTU - 20 / 20

Gameblog.fr - 10 / 10

Jeuxvideo.com - 19 / 20 Gamergen - 18 / 20

Gamekult - 8 / 10

VideoGamesChronicle - 5 / 5

EGM - 5 / 5

Telegraph - 5 / 5

GameSpot - 8 / 10

VG247 - 5 / 5

Trusted Review - 5 / 5

USgamer - 4,5 / 5

Guardian - 5 / 5

Hardcore Gamer - 5 / 5

VideoGamer - 9 / 10

Wccftech - 9,5 / 10

Stevivor - 8 / 10

Push Square - 10 / 10

Shacknews - 10 / 10

TheSixthAxis - 10 / 10

GamesRadar+ - 5 / 5

IGN - 10 / 10

GAMINGbible - 7 / 10

Game Informer - 10 / 10

Destructoid - 8,5 / 10





Comme prévu, les premiers tests de The Last of Us 2 commencent à tomber, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dernier-né de Naughty Dog est un véritable chef-d'oeuvre. D'ailleurs, il suffit de voir le nombre de 10/10 qu'il récolte pour comprendre que Neil Druckmann (réalisateur) et ses équipes ont une nouvelle fois fait mouche, et ce malgré les grosses fuites qui ont parasité la communication autour du jeu.A l'heure où nous écrivons ces lignes, la moyenne Metacritic de The Last of Us 2 est de 95. Naturellement, la narration, la réalisation, la durée de vie, les évolutions en matière de gameplay, ou encore le jeu d'acteur sont les points positifs qui reviennent souvent. Par contre, certains médias reprochent le manque de variété dans le bestiaire, ainsi que l'absence de véritables énigmes.On vous rappelle que notre test de The Last of Us 2 est en ligne depuis ce matin, sachant que nous avons également réalisé un test vidéo qu'il est possible de visionner un peu plus bas. Enfin, n'oublions pas que le jeu est attendu pour le 19 juin prochain sur PS4.