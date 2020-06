The Last of Us 2 : on analyse le récit de Neil Druckmann et de Halley Gross ? Notre débat 100% spoils

Il y a une quinzaine de jours, nous avons publié notre test de The Last of Us 2 , la dernière production de Naughty Dog qui, malgré les leaks massifs dont elle a fait l'objet, cartonne dans les charts. En effet, pas plus tard qu'hier , Sony Interactive Entertainment a fait savoir qu'en seulement trois jours, le jeu s'est écoulé à plus de quatre millions d'exemplaires dans le monde. Une performance monstrueuse qui fait de cette suite l'exclusivité PS4 ayant connu le meilleur démarrage.Bref, tout ça pour dire que nous avons décidé de consacrer une seconde vidéo au test de The Last of Us 2 pour, cette fois-ci, donner notre avis sur l'histoire du jeu. On revient en effet sur les moments les plus marquants du récit, les choix controversés de Neil Druckmann et de Hally Gross, les deux scénaristes, mais aussi le message qu'ils souhaitent nous faire passer. On en profite aussi pour vous donner notre avis sur la trajectoire de certains protagonistes, le tout sans aucune retenue. Comme vous devez certainement vous en douter, il s'agit d'un débat 100% spoil que l'on conseille uniquement à ceux ayant terminé l'aventure. Bon visionnage à tous, sachant que c'est disponible en 4K pour ceux qui ont le matos qui va avec.