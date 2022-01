Test Rainbow Six Extraction : la bonne petite surprise qu'on n'avait pas vu venir

Le Test

Sorti fin 2015, Rainbow Six : Siege a connu des débuts relativement difficiles du fait de bugs importants et d'un prix de lancement élevé. Mais Ubisoft a réussi à renverser la vapeur et séduire les joueurs sur le long terme, grâce à un suivi quasiment exemplaire. Avec Extraction, qu'on pourrait quasiment qualifier de spin-off, l'éditeur compte naturellement poursuivre sur cette lancée, tout en lorgnant du côté des expériences coopératives de type Left 4 Dead ou Back 4 Blood. Et alors que nous nous attendions à une simple resucée de ces concepts, le jeu nous a en réalité agréablement surpris.

La cinématique d'introduction nous présente la Statue de la Liberté et la zone touristique alentour en train d'être submergées par un parasite extraterrestre destructeur. Cette scène à tendance photo-réaliste est d'ailleurs plutôt réussie. Malgré son statut de jeu multi, Extraction ne se contente d'ailleurs pas d'une jolie séquence d'intro pré-calculée, mais distille des petites saynètes supplémentaires au fil de la progression (la première fois que vous accéderez au menu de recherche, la première fois que vous lancerez une partie en solo, la première fois que vous libérerez un agent….). Ce point de détail plutôt agréable laisse tout de même un petit goût amer, car il nous fait regretter d'autant plus l'absence d'une véritable campagne solo. Le scénario et le gameplay auraient en effet parfaitement convenu à une aventure "linéaire". Cette dernière aurait également permis de renforcer la personnalité du jeu, qui en manque forcément du fait de la marque Tom Clancy. Celle-ci a en effet tendance à uniformiser les choses. Honnêtement, nous aurions eu affaire à un Ghost Recon : Extraction, un The Division : Extraction, voire un Splinter Cell : Extraction que cela n'aurait absolument rien changé en terme d'ambiance. Allez, faisons notre deuil (pour le moment ?) d'un vrai mode solo, et concentrons-nous sur les qualités du produit, qui s'avère bien meilleur que ce que nous attendions a priori. Pour commencer, le contenu nous semble suffisamment important malgré ce qu'un premier coup d’œil rapide pourrait laisser penser. Il n'y a en effet que quatre environnements différents : New York, San Francisco, Alaska et Truth or Consequences (une ville du Nouveau-Mexique qui porte réellement ce nom). Mais chacune de ces régions est divisée en trois zones distinctes, de type musée, hôtel, bar, casino ou encore poste de police. Voilà qui nous donne donc un total fort honorable de douze maps, tandis que le nombre d'agents à faire progresser se monte à dix-huit.





EXTRACTION DANS TERRE





Les maps sont divisées en trois sous-zones séparées par des sas, et chacune de ces sous-zones nous propose un objectif particulier. Les défis sont de plus en plus difficiles, et à chaque étape le choix nous est donné entre passer à la section suivante et gagner plus de récompenses (au risque de connaître l'échec) ou demander une extraction immédiate pour valider aussitôt l'expérience acquise et être certain de ne pas perdre d'agent. Rappelons au passage que les missions se parcourent de préférence à trois, le matchmaking compatible cross-plateformes pouvant éventuellement se charger de trouver des partenaires. Jouer seul reste possible, mais certains objectifs deviennent alors vraiment difficiles à remplir. Il faut dire que les aliens possèdent des compétences assez particulières. C'est d'ailleurs l'une des qualités du jeu que de ne pas nous avoir imposé une fois de plus des terroristes ou des zombies. L'une des mécaniques permise par cet univers de science-fiction est l'émergence. Il s'agit d'une substance parasitaire noirâtre qui s'étend sur les décors. Elle est engendrée par les nids d'aliens et par les Archéens eux-mêmes lorsqu'ils meurent.







Au-delà de son aspect crado fort sympathique, cette matière organique ralentit la vitesse de marche des agents humains. Il est possible d'en dissiper une partie en tirant dessus mais, dans ce cas, adieu la discrétion ! D'ailleurs les Archéens que nous devons affronter ici sont assez passifs par défaut. Certains restent immobiles, tandis que d'autres parcourent lentement les lieux. Mais si jamais ils vous détectent, ils se mettront alors à hurler, ce qui aura pour effet d'alerter les autres extraterrestres et de réveiller les nids situés à proximité. Ces cocons se mettront alors à générer continuellement des ennemis tant que vous ne les aurez pas détruits. Une approche furtive est donc recommandée, que ce soit pour réaliser des éliminations dans le dos des Archéens ou détruire les nids préventivement. Cette composante infiltration est d'autant plus réussie qu'elle va de pair avec une certaine dose de tactique, comme l'exige la licence Rainbow Six. On retrouve d'ailleurs la destructibilité des décors issue de Siege. Tuer un ennemi à travers une paroi, détruire un mur pour libérer un passage ou, au contraire, renforcer une cloison afin de ralentir la progression des adversaires sont autant d'actions possibles. Il est également conseillé de se pencher sur les côtés, de tirer sur les points faibles des ennemis et bien sûr d'utiliser les aptitudes singulières des différents agents.





AGENTS TOUS RISQUES





Chacun des dix-huit agents se joue différemment des autres du fait de son équipement et, surtout, de son aptitude principale. Jäger déploie des tourelles automatiques, Rook fournit des plaques de protection, Pulse utilise un capteur cardiaque pour détecter les ennemis à travers les obstacles, Ela lance des mines incapacitantes, Doc dispose d'un pistolet sim pour soigner ses alliés et lui-même, Alibi lance des leurres, Lion détecte les ennemis en mouvement, Vigil peut devenir indétectable pendant quelques instants, etc. Vous trouverez facilement un agent correspondant à votre façon de jouer préférée, mais il est important de tous les faire monter en expérience. Le système de progression permet de débloquer des armes supplémentaires, mais également d'améliorer les aptitudes et certaines caractéristiques essentielles (vitesse, puissance, protection…). De plus, si jamais vous échouez lors d'une mission alors que vous incarnez votre agent préféré, il faudra impérativement utiliser un autre soldat pour libérer votre chouchou. En effet, les agents ne meurent pas lorsque leur vie tombe à zéro. Ils sont automatiquement recouverts d'une mousse de stase qui les maintient en vie. Cela permet d'aller les libérer lors de la prochaine partie se déroulant dans la même zone. L'un des trois objectifs de sous-zone sera alors de libérer l'agent, prisonnier d'un arbre archéen. Une sorte de mini-jeu demandera d'épuiser l'énergie de l'arbre en détruisant au bon moment ses points d'ancrage, tout en tirant le soldat hors de sa prison végétale. Non seulement cette phase s'avère plutôt sympathique, mais elle a également le mérite de nous motiver à jouer toujours plus.





SERVICE COMPRIS





Jeu multi oblige, Extraction tient autant du service que du jeu. Il paraît évident que les développeurs feront tout pour lui assurer une longévité maximale, comme ils ont su le faire avec Siege. Mais se pose alors la question de la lassitude ! Jouer sans cesse sur les mêmes maps durant des mois pourrait amener à un certain ennui. Heureusement, ce Rainbow Six propose d'emblée des objectifs aléatoires suffisamment variés pour entretenir l'intérêt du joueur. Ainsi dans chaque sous-zone vous devrez par exemple détruire des nids anormaux, protéger des charges explosives, placer des explosifs, capturer une série d'emplacements, activer des stations dans un certain ordre, éliminer une cible élite, escorter un VIP, éliminer furtivement une cible, placer des traqueurs sur des nids ou encore, comme évoqué plus haut, libérer un agent précédemment capturé. Le jeu propose également un système de mutation, qui change le comportement des aliens. Ces derniers se mettent par exemple à laisser des traces d'émergence derrière eux lorsqu'ils se déplacent. Le système de difficulté permet par ailleurs d'augmenter à la fois les risques et les récompenses. Enfin, des modes de milieu et de fin de jeu sont disponibles dès le lancement, et gratuitement, pour renouveler l'expérience et prolonger l'intérêt des joueurs.







Les Affections sont des modes de jeu hebdomadaires, le mode Vétéran imposant par exemple une absence totale d'interface à l'écran, des munitions limitées et un tir allié activé. Les Événements de crise sont des missions à durée limitée proposant du contenu supplémentaire (nouveau mode thématique, nouvel agent, nouvel ennemi spécial…). Enfin, le Protocole Maelstrom peut être considéré comme le mode "endgame" par excellence. Lui aussi articulé autour d'une rotation hebdomadaire, il est fait d'une sélection d'agents restreinte, de neuf sous-zones à explorer au lieu de trois, et de récompenses cosmétiques exclusives. De plus, le suivi exemplaire auquel a eu droit Rainbow Six : Siege incite forcément à la confiance. D'ailleurs l'expérience acquise sur Siege se ressent également dans la finition générale d'Extraction, qui s'avère plutôt bonne. On pourra certes observer ici ou là un cadavre d'ennemi qui traverse les décors, mais Ubisoft nous a habitués à bien pire par le passé…